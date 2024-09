Morata e Alice Campello di nuovo insieme dopo la separazione: dove e perché

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di separarsi da ormai un mese. L'attaccante spagnolo è tornato in Serie A, vive a Milano e veste la maglia del Milan, mentre l'imprenditrice ha preferito restare a Madrid. In quest'ultimo mese si è parlato tanto di questa separazione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti senza parole. Una coppia affiatatissima e una famiglia da far invidia al mondo: un amore solido che a detta degli interessati non è riuscito a resistere ad alcuni problemi. Si è vociferato anche molto sui motivi del divorzio, con l'ultima indiscrezione giunta dalla Spagna che racconta di un episodio nello specifico . Nonostante ciò però i due continuano ad avere ottimi rapporti per il bene dei figli.