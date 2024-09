Taylor Swift-Travis Kelce e lo scandalo contratto: amore con data di scadenza?

Le voci su una presunta separazione "programmata" tra Taylor Swift e Travis Kelce , che sono emerse nelle ultime ore, hanno scatenato una forte reazione tra i fan e sui social. Il presunto scandalo è stato alimentato dalla diffusione di un documento, apparentemente proveniente dalla società di pubbliche relazioni Full Scope, inerente un piano strategico per annunciare la fine della loro relazione il 28 settembre . Secondo queste voci, l'obiettivo del piano sarebbe stato quello di gestire in modo controllato e mediaticamente efficace l'annuncio, garantendo una comunicazione rispettosa che evitasse ripercussioni negative per il giocatore di football americano così come per la celebre cantante.

Taylor Swift e Travis Kelce, è rottura? Il gossip e i sospetti social

Sia i rappresentanti di Travis Kelce che quelli di Full Scope hanno smentito categoricamente la veridicità del documento. Full Scope ha definito i documenti "totalmente falsi e inventati", e ha annunciato di aver avviato azioni legali contro gli autori della falsificazione. Anche i rappresentanti dello sportivo hanno respinto le accuse, confermando che non vi è alcun fondamento dietro queste affermazioni. Il caso che coinvolge Taylor Swift e Travis Kelce, nonostante le smentite ufficiali, ha alimentato un dibattito tra i fan. Alcuni utenti sui social hanno sollevato dubbi sull'autenticità del documento diffuso, giudicandolo mal scritto e paragonandolo a un "compito di scuola superiore". Altri hanno sospettato che possa essere stato generato da un'intelligenza artificiale, contribuendo così alla speculazione che tutto sia parte di una manipolazione mediatica.

Ad alimentare il dibattito anche la mancanza di commenti da parte della portavoce di Taylor Swift. In molti hanno interpretato tale silenzio come un segno di conferma implicita o pefino, come una scelta strategica per evitare di alimentare ulteriormente l'attenzione. Questo tipo di speculazioni non è nuovo per Swift: nel 2016, la sua breve relazione con l'attore Tom Hiddleston aveva già sollevato voci di una presunta "showmance", ovvero una relazione creata a fini promozionali. All'epoca, si ipotizzava che fosse una strategia per distogliere l'attenzione dalla fine della sua lunga storia con il DJ Calvin Harris.