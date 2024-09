Alice Campello svela tutta la verità sul divorzio da Morata: "Non siamo stati..."

Alice Campello e Álvaro Morata , coppia molto amata e nota sia nel mondo del calcio che in quello del gossip, sono stati al centro dell'attenzione mediatica durante l'estate in seguito all'inaspettato annuncio della loro separazione. Tuttavia, in un'intervista esclusiva con Vanitatis, Alice ha chiarito molti aspetti riguardanti la loro situazione, smentendo diverse voci che si sono diffuse. " Non c'è nulla sul tavolo, non ci siamo ancora messi d'accordo su nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità al momento, come ad esempio dove andrò a vivere con i miei figli ", ha tenuto a precisare la modella italiana, che nei giorni scorsi è stata paparazzata a Madrid insieme al calciatore del Milan .

Alice Campello, le rivelazioni sul divorzio ed il trasferimento in Italia

Su una cosa l'imprenditrice italiana ha le idee chiare: non sarà un divorzio controverso. "Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto", ha svelato la Campello, per poi aggiungere: "Io, per Alvaro Morata, ucciderei ancora oggi". Riguardo a un possibile trasferimento in Italia, Alice ha spiegato che, sebbene al momento viva a Madrid con i figli, sta considerando in futuro un trasferimento a Milano, vicino a Morata , che ha firmato di recente con il Milan, e alla famiglia di lei. Ha però precisato che il recente viaggio in Italia non era un trasloco, ma solo una visita a Venezia per vedere suo padre. Sulle cause che hanno portato alla rottura, Alice ha ammesso: "Non ci sono infedeltà da parte sua, né immagini di nulla. È tutta una bugia. Se ci fosse qualcosa di tutto questo, non parlerei di lui in quel modo". Poi ha proseguito: "La gente può pensare che io stia proteggendo i miei figli, ma non è così". Ed ancora: "Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni immatura. Ho avuto la depressione postpartum dopo la nascita di mia figlia, anche lui ha avuto un periodo difficile, a causa della pressione del mondo del calcio, e non siamo stati buoni l'uno per l'altro". Nonostante la separazione, Alice ha espresso grande rispetto e affetto per Morata, sottolineando che il loro obiettivo principale è il benessere dei loro figli.