Sinner, Anna Kalinskaya di nuovo sugli spalti spazza via le voci sulla crisi

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis con una vittoria impressionante contro Daniil Medvedev ai quarti di finale dello US Open 2024 . Il campione azzurro ha vinto con un punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, registrando la sua sesta vittoria in 13 incontri contro il russo. Un successo, il suo, che ha segnato per lui la quarta semifinale in un torneo del Grande Slam, un risultato che nel tennis maschile italiano è stato superato solo da Nicola Pietrangeli. Oltre al tennis, anche la sua vita personale sembra aver ritrovato un equilibrio. La presenza di Anna Kalinskaya sugli spalti, dopo le voci di una possibile rottura , ha rassicurato i fan della coppia, confermando che la relazione è solida e va avanti.

Sinner, Kalinskaya riappare sugli spalti

Sembrano essersi dunque dissipate così le insistenti voci della fine della relazione tra Sinner e Anna Kalinskaya che sono circolate con insistenza negli ultimi tempi. I due avevano smesso di seguirsi sui social a inizio a agosto e la russa non si era più vista ai suoi match. Poi la "pace sui social" e finalmente la nuova apparizione in tribuna. La relazione con la tennista russa è stata ufficializzata a maggio 2024, e da allora i due sono stati spesso visti insieme. Prima di Sinner, Kalinskaya aveva avuto una relazione con un altro tennista, Nick Kyrgios, mentre l'altoatesino era stato legato all'influencer Maria Braccini. Sinner si appresta ad affrontare l'inglese Jack Draper, una partita che segna un confronto tra amici e compagni di doppio. In caso di vittoria, Sinner affronterebbe in finale uno tra gli americani Taylor Fritz e Francis Tiafoe, confermando così il suo ruolo di grande favorito per la vittoria del torneo. Nonostante le aspettative, il tennista rimane umile e concentrato.