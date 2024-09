"I suoi sono potenti": l'incredibile infortunio, ko per...uno starnuto

Gli infortuni nel calcio possono derivare dalle cause più imprevedibili, ma quello che ha visto di recente protagonista Victor Adeboyejo del Bolton è davvero particolare e insolito. Durante una partita contro il Charlton, l'attaccante ha riportato un infortunio alla schiena, ma è stato un semplice starnuto a peggiorare la situazione, causando problemi alle costole. Il tecnico del Bolton, Ian Evatt , ha successivamente svelato l'incredibile dinamica dell'infortunio, spiegando come lo starnuto del calciatore abbia probabilmente aggravato una condizione preesistente, lasciando Adeboyejo fuori dai convocati per la successiva partita di EFL Trophy contro il Barrow.

Adeboyejo ko a causa di uno starnuto: le parole del tecnico del Bolton

Al quotidiano Bolton News, Ian Evatt ha dichiarato: "Victor ha avuto un problema alla schiena negli ultimi giorni e uno starnuto ha peggiorato la situazione, che ci crediate o no". Poi ha proseguito: "Abbiamo già fatto dei test su di lui e avremo presto i risultati. È stato durante un contrasto nella partita con il Charlton, quindi stava bene, ma poi ha avuto un forte starnuto". Ed ancora: "Victor è un ragazzo forte e anche i suoi starnuti sono potenti. Ha notato una ‘crepa' nelle costole e si spera sia solo un problema cartilagineo o muscolare, ma finché non si sottoporrà a una scansione non lo sapremo". Poi ironicamente ha concluso: "Dovrò preoccuparmi quando i giocatori inizieranno a farsi male e starnutire. Questo è solo il modo in cui sembrano andare le cose al momento, ma dobbiamo affrontarlo". I fan sui social media si sono rivolti ai social media per reagire all'infortunio di Adeboyejo, con un post: "Victor AdeboyACHOO".