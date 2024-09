Devrim, ancora lei: Icardi archivia Wanda Nara, amore giallo in Turchia

Le vicende sentimentali di Mauro Icardi continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica, creando un mix di speculazioni e polemiche tra Argentina e Turchia. Da un lato, i recenti post sui social del calciatore hanno fatto pensare a una possibile riconciliazione con Wanda Nara , sua ex moglie e manager, alimentati da immagini scattate nell'appartamento di Nara in Avenida del Libertador, Buenos Aires. Tuttavia, dall'altro lato, sono emerse nuove voci che collegano Icardi all'attrice turca Devrim Ozkan , notoriamente tifosa del Galatasaray, squadra in cui milita lo stesso Icardi. Ad alimentare il gossip sono state le recenti dichiarazioni del giornalista Facundo Ventura durante la trasmissione Empezar el Día, sostenendo che l'argentino avrebbe ripreso una relazione con Özkan.

Icardi fidanzato con Devrim Ozkan? Il gossip

Ventura ha ricordato un episodio diventato virale nel novembre 2022, in cui l'attrice era stata fotografata con Icardi e un altro compagno di squadra del Galatasaray. Più recentemente, alcuni dettagli sui social media hanno ulteriormente alimentato queste voci: Icardi ha postato su Instagram una foto con una nuova auto gialla, accompagnata da un messaggio con un cuore giallo e la parola "amore", mentre Devrim Ozkan ha pubblicato una storia con fiori gialli, portando i fan a fare dei collegamenti tra i due, dando così il via alle speculazioni. Ventura ha anche evidenziato come alcuni tifosi del Galatasaray siano andati a sostenere l'attrice durante una partita, il che suggerirebbe una vicinanza tra Devrim e l'ambiente della squadra. Questa nuova presunta relazione di Mauro Icardi ha scatenato una reazione esplosiva sui social network, sia in Argentina che in Turchia, con tifosi e media che discutono intensamente del legame tra il calciatore e l'attrice, mentre la situazione tra Mauro e Wanda Nara rimane incerta, con l'ipotesi di una possibile riconciliazione sempre nell'aria.