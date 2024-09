Samele e Olga Kharlan sposi, la proposta di matrimonio tra amore e scherma: "Inaspettatamente..."

Luigi Samele e Olga Kharlan , due tra i più grandi protagonisti della scherma internazionale, hanno annunciato il loro fidanzamento con una foto sui social, in cui si vede la schermitrice mostrare l'anello di fidanzamento durante una vacanza a Los Angeles. Con la frase " Inaspettatamente ho detto sì ", Kharlan ha condiviso il momento speciale con i suoi fan, segnando una nuova tappa nella vita della coppia di campioni olimpici. La loro storia d'amore è nata cinque anni fa sulle pedane di scherma, rafforzandosi successivamente in seguito ad un importante evento avvenuto qualche anno fa.

Luigi Samele, il dolce gesto per Olga e la sorella Tanya

Poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucrania, Olga decise di partire da Bologna e raggiungere la sorella Tanya a Kiev per convincerla a trasferirsi in Italia. Le due ragazze si incontrarono tra Ucraina e Romania, poi trovarono Samele a Budapest, che le ha riportate in auto fino a Bologna. Luigi Samele, foggiano di 37 anni, ha un impressionante palmarès che comprende oltre 20 medaglie internazionali. Tra i suoi risultati più importanti si registrano l'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e il bronzo individuale conquistato a Parigi 2024 nella specialità della sciabola, oltre a medaglie nelle competizioni a squadre.

Olga Kharlan, 34 anni, ucraina, ha una carriera ancora più ricca. Ha conquistato oltre 40 medaglie a livello internazionale, incluse sei nei Giochi Olimpici. Tra i suoi trionfi più importanti spiccano l'oro a squadre a Pechino 2008, il bronzo individuale a Londra 2012, l'argento e il bronzo a Rio 2016, e i successi di Parigi 2024 con l'oro a squadre e il bronzo individuale. Questa coppia di schermidori è tra le più rispettate nel mondo dello sport e la loro unione non fa che rafforzare il legame tra due atleti di altissimo livello, accomunati dalla passione per la scherma e da carriere straordinarie.