Fedez sbarca nella Kings League di Piqué: video-annuncio con Ibrahimovic

L'annuncio dell'ingresso di Fedez all'interno della Kings League , fatto di recente da Zlatan Ibrahimovic , ha segnato un'importante svolta per il torneo ideato da Gerard Piqué . La competizione, che ha già attirato notevoli attenzioni grazie al suo format innovativo e alla partecipazione di celebrità sportive e non, vedrà il popolare cantante (ex di Chiara Ferragni) assumere un ruolo di primo piano. Anche se i dettagli sul suo coinvolgimento non sono ancora del tutto chiari, si ipotizza che potrebbe diventare il presidente di una delle squadre che parteciperanno all'edizione italiana della Kings League che, nata come competizione di calcio a 7, è stata fin dall'inizio un punto di incontro tra sport e intrattenimento, con una forte presenza di influencer e star di vari settori.

Fedez e la Kings League: l'annuncio di Ibra

L'arrivo di Fedez nel progetto è quindi apparso come un ampliamento della portata della competizione verso il pubblico italiano, accrescendo altresì l'attesa per l'edizione nazionale, prevista per il 2025. L'inclusione di personaggi come il rapper, insieme ad altri content creator provenienti da piattaforme come Youtube, Twitch, TikTok e Instagram, riflette la volontà del torneo di mescolare sport e spettacolo. L'annuncio è stato fatto in un video promozionale con Zlatan Ibrahimovic, che ha coinvolto il cantante in modo misterioso, creando ancora più attesa attorno al suo ruolo. "Pensate di saperne di più? Vediamo cosa sapete fare", ha detto Ibra nel breve filmato di presentazione. Nel video si è poi sentito dire: "Qua ci serve una mano", e successivamente nella parte finale l'inquadratura si è spostata su Fedez, seduto sul divano della sua nuova casa e intento a guardare la televisione, che risponde ad una telefonata, sorprendendo così tutti i tifosi della Kings League.