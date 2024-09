Shakira, le curiose richieste quando dorme nella villa condivisa con Piqué

La separazione tra Shakira e Gerard Piqué continua a fare notizia, specialmente in relazione alla gestione della loro casa comune a Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona . Secondo quanto riportato da Antena 3, la cantante colombiana, che pare sia solita avvisare i suoi dipendenti con largo anticipo per trovare la casa di suo gradimento quando arriva in città, avrebbe manifestato una serie di richieste specifiche che evidenziano il dolore e il turbamento che ancora proverebbe per la rottura dall'ex calciatore spagnolo . In particolare, l'artista sembra essere molto attenta a evitare qualsiasi contatto con oggetti che potrebbero essere stati toccati da Clara Chía, l'attuale compagna di Piqué . Tra le sue richieste ci sarebbe quella di far sostituire lenzuola, cuscini, posate e altri effetti personali che potrebbero aver avuto contatto con la giovane donna .

Shakira, Piqué e la condivisione della casa di Barcellona

Tale comportamento è stato interpretato da alcuni come un segnale del trauma emotivo che Shakira continua a vivere a seguito della fine della sua lunga relazione con Piqué, per la quale aveva persino messo in pausa parte della sua carriera musicale per trasferirsi a Barcellona e costruire una famiglia. La casa in cui entrambi vivevano rappresenta oggi un simbolo di quella vita condivisa che si è spezzata. Stando alle indiscrezioni, sembra che la vendita della proprietà sia complicata da disaccordi tra le due parti, con Shakira che starebbe rifiutando di abbassarne il prezzo come proposto da Piqué. Una situazione dunque non facile, che rifletterebbe non solo il dolore della cantante, ma anche le tensioni irrisolte tra i due ex partner, nonostante gli accordi raggiunti sulla custodia dei figli. La vicinanza della casa con quella dei suoceri, che Shakira ha menzionato in alcune delle sue canzoni, aggiunge ulteriore tensione e complessità emotiva alla vicenda.