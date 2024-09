Wanda Nara e Mauro Icardi: l'incontro e il rapporto dopo la separazione

Nonostante la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, sembra che i due continuino a mantenere un rapporto cordiale, soprattutto per il bene dei loro figli. Di recente, sono stati avvistati insieme in Argentina, come riportato da Gossipeame, che ha condiviso una foto della coppia in un noto centro commerciale. il calciatore del Galatasaray, che è volato in Sudamerica approfittando della pausa per la data FIFA in Turchia, ha raggiunto Wanda, la quale attualmente risiede nel Paese dove è impegnata nella conduzione del programma Bake Off. Nelle scorse ore l'imprenditrice ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si vede il calciatore insieme a Valentino Lopez intenti a mangiare in un noto locale situato sulla Costanera Norte. "Oggi pranzo con due bomber", ha scritto la Nara accompagnando il messaggio con l'emoji di un pallone da calcio.