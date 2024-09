Georgina Rodriguez, bufera social per lady Ronaldo: "Falsa e arrivista"

Georgina e le parole su Cristiano Ronaldo

Su Ronaldo ha detto: “Cristiano è stato un ragazzo coraggioso che ha saputo forgiarsi una vita piena di conquiste e di successi, ma che è arrivata grazie a una condotta disciplinata, con tanti sacrifici e una mentalità combattiva”. Della gavetta fatta quando da giovanissima, sognava di studiare danza classica a Madrid per entrare un giorno nel Royal Ballet di Londra, ha ricordato: “Ho capito che avrei dovuto lavorare e per un anno sono stata addetta alle pulizie e cameriera in un albergo di Graus: ricordo che fui presa in giro per questo”. Poi ha concluso: "Non ho mai vissuto al di sopra delle mie possibilità solo per amore dell’apparenza. Oggi, guardando indietro, e nonostante la mia economia sia molto diversa, sono sempre lo stessa".