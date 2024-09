Sinner spiazzato agli US Open: "L'ho fatto solo per te". Montepremi record

Jannik Sinner ha conquistato non solo il titolo agli US Open, ma anche il cuore del pubblico americano, che ha mostrato grande rispetto e ammirazione per il giovane tennista italiano. Nonostante gli spettatori presenti alla finale abbiano tifato principalmente per il padrone di casa, Taylor Fritz, il campione azzurro è riuscito comunque a conquistare gli appassionati americani. Durante la cerimonia di premiazione è avvenuto un simpatico fuoriprogramma, quando la dirigente della JP Morgan Chase Bank, che ha consegnato a Sinner l'assegno da 3,6 milioni di dollari (circa 3,2 milioni di euro), gli ha rivelato: "Mi sono vestita di arancione solo per te".