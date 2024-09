"Morata è stufo": la rivelazione. E il gesto di Alice non sfugge ai social

Alvaro Morata sta attraversando un periodo difficile a causa dell'intensa attenzione mediatica sulla sua vita privata, specialmente dopo la separazione da Alice Campello e il suo trasferimento al Milan . Le dichiarazioni riportate dal giornalista Javier de Hoyos mostrano la sua frustrazione per le continue domande sulla sua vita personale, anziché sulle sue prestazioni sportive: " Morata mi ha detto di essere stufo di questo argomento, che gli scoppia la testa, che è stanco di rispondere sempre alle stesse domande. Poi ha aggiunto: "Alice e io ci siamo riconciliati a livello familiare. Per il bene della nostra famiglia. Alice è la donna della mia vita, la amo moltissimo, non cancellerò il tatuaggio ma non tornerò da lei ".

Alice Campello, la foto con Morata rimossa e la reazione social

Anche Alice Campello sembra stia facendo dei passi significativi per prendere le distanze dalla sua vita con Alvaro Morata, come suggeriscono i recenti cambiamenti effettuati nel suo ufficio e i segnali condivisi sui social. Il gesto di rimuovere una foto che la ritraeva con il calciatore del Milan dalla parete del suo ufficio, sostituendola con un'altra immagine, ha attirato sin da subito l'attenzione degli utenti social, generando speculazioni sul significato dietro questa scelta. Il tentativo della modella e imprenditrice italiana di rimuovere rapidamente la foto precedentemente condivisa sui social, una volta accortasi dell'attenzione mediatica, non è bastato per fermare le polemiche. Il gesto di Alice Campello è stato interpretato come un segno di voler voltare pagina, separando simbolicamente la sua vita professionale dalla sua relazione passata con Morata. Nonostante le loro vite separate, i figli comuni richiedono che Alice e Alvaro continuino a mantenere un legame, il che si riflette anche durante le pause sportive.

Recentemente, Morata, pur infortunato, si è recato a Madrid per trascorrere del tempo con i suoi figli, accompagnandoli a scuola. Alcune immagini li hanno persino mostrati insieme, ma sembra che entrambi stiano gestendo la situazione con cautela, tenendo sempre presente il benessere dei loro bambini.