Scamacca, la dedica social per Angela Nasti: "Il nostro amore...."

Scamacca e Angela Nasti: amore a gonfie vele

Scamacca ha condiviso su Instagram alcuni momenti speciali con Angela, sottolineando il legame che li unisce. A commento di uno scatto in cui si vedono i due insieme felici e sorridenti in un locale, le dolci parole del calciatore: "Il nostro sole...", a cui la sorella di Chiara Nasti ha risposto con "...splenderà sempre", dimostrando il forte sostegno reciproco. Sempre nelle scorse ore, la modella ha condiviso il post del compagno in una story su Instagram, a commento della quale ha scritto: "La mia anima gemella", completando con un emoticon a forma di cuore celeste. La presenza dell'ex tronista di Uomini e Donne fornisce quindi a Gianluca una grande motivazione e un supporto fondamentale mentre lavora per tornare ai massimi livelli nel mondo del calcio.