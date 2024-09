Wanda Nara e Icardi, nuove rivelazioni sulla separazione: "No, sto molto..."

La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a catalizzare l'attenzione del pubblico e dei media. Nonostante i frequenti alti e bassi, i due sembrano avere un legame che, a dispetto delle incomprensioni e delle crisi pubbliche, li riporta sempre insieme. La recente reunion della vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ed il calciatore del Galatasaray, immortalati in alcuni scatti durante un pranzo intimo a Buenos Aires, ha riacceso le voci di una possibile riconciliazione . Le loro piattaforme digitali sono diventate ormai uno strumento per inviare messaggi, talvolta in modo ambiguo, come quando Icardi ha condiviso che stava vivendo nello stesso edificio di Wanda a Nunez.

Wanda Nara, le parole sulla riconciliazione con Icardi

Wanda Nara ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel gestire l'attenzione mediatica durante la sua partecipazione al Premio Martin Fierro. Quando è stata avvicinata dai giornalisti del programma Socios del espectaculo, ha abilmente evitato di parlare direttamente di Mauro Icardi. Il tentativo dei media di fare allusioni alla loro relazione è stato rapidamente respinto, con Wanda che ha sottolineato di essere accompagnata dal figlio, spiegando quanto per lei fosse significativo che lui, non amante della TV, fosse lì al suo fianco. Subito dopo è però arrivata la domanda che tutti si aspettavano, ovvero quella sulla possibile riconciliazione con l'ex calciatore dell'Inter. La risposta di Wanda è stata chiara e decisa: "No, no. Sto molto bene". Con queste parole, ha confermato, almeno davanti alle telecamere, che la separazione da Icardi è ancora in corso. Nonostante ciò, l'aura di mistero che avvolge il rapporto tra Nara e Icardi rimane. Anche se Wanda ha dichiarato di essere separata, il recente pranzo affettuoso e gli indizi social lasciano spazio a dubbi e speculazioni su cosa realmente stia accadendo dietro le quinte del loro rapporto.