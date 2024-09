Condanna e carcere, l'ex Fiorentina di nuovo nei guai: cosa è successo

Nuovi guai per Anderson. L'ex centrocampista brasiliano che ha giocato in club come Chelsea ai rigori, con Anderson che segnò uno dei penalty decisivi. Quell'anno culminò anche con il successo nel Mondiale per Club, dove Anderson giocò da titolare nella finale contro il Quito. Tuttavia, il suo passaggio in Serie A con la Fiorentina nel 2014 fu decisamente meno fortunato. Il prestito di sei mesi, costato 6.5 milioni di euro, si concluse con sole sette presenze e nessun gol, evidenziando il declino della sua carriera calcistica.">la Fiorentina e il Manchester United, è stato recentemente condannato a 30 giorni di reclusione in un carcere di Porto Alegre, nello stato di Rio Grande do Sul, per non aver rispettato il pagamento degli assegni di mantenimento dei figli. La cifra dovuta è di circa 55.650 euro, e solo in seguito al pagamento integrale di questa somma, l'ex calciatore potrebbe ottenere la libertà immediata. Non è la prima volta che il 36enne si trova in difficoltà con la giustizia del suo Paese. Stavolta i giudici sono stati inflessibile di fronte alla sua insolvenza, disponendo l'immediata detenzione presso l'Istituto Penale Irmao Miguel Dario, salvo il pagamento del debito.