"Sta male, vive per strada": il dramma di Maurizio Schillaci, ex Lazio e cugino di Totò

Maurizio Schillaci , ex attaccante della Lazio e cugino di Totò Schillaci , sta vivendo una situazione drammatica a 62 anni, finito a vivere per strada nella sua città natale, Palermo. La sua condizione è peggiorata a causa di gravi problemi di salute. Di recente ha perso la sensibilità agli arti superiori ed è stato ricoverato in ospedale per esami medici. Tuttavia, dopo essere stato dimesso, l'ex calciatore della Lazio ha continuato a vivere in condizioni precarie. Di recente, l'ex del Palermo è stato costretto a lasciare la stanza in cui viveva, ritrovandosi nuovamente senza un'abitazione , dopo aver vissuto per anni in una Panda che ora non possiede più.

Maurizio Schillaci, le difficoltà e l'appello social

La situazione è stata resa pubblica attraverso un appello sui social fatto da Giusy Caldo, che insieme ad altri volontari sta cercando di aiutare Maurizio Schillaci, nella speranza di migliorare la sua condizione: "Come sapete stiamo aiutando Maurizio Schillaci il *clochard* con il cane di Piazza Verdi (Teatro Massimo). Sta facendo un percorso sanitario, esami etc e noi lo aiutiamo con la gestione del suo cane. Maurizio si trova in uno stato di denutrizione importante. È stanco di alimentarsi con pietanze acquistate (panini, pasta al forno etc). Mi ha detto che gli mancano i sapori di casa e non quelli delle gastronomie. Ed allora vi chiedo… Riusciamo ad organizzare dei turni e cucinare un pochino l'uno portando delle cose cucinate fatte in casa ?". Il giorno precedente Caldo aveva riferito dei primi esami medici fatti da Schillaci, preoccupandosi anche del suo cane Ciccio: "Ho mandato un'associazione di terzo settore che si occupa di clochard da Maurizio. Questa associazione collabora con dei medici ed hanno un'ambulanza in cui curano e visitano i clochard presenti in città. Tramite il loro intervento hanno predisposto un day hospital oggi per Maurizio all'Ospedale Civico per accertamenti. Non sappiamo se seguirà un ricovero nei prossimi giorni o meno. Ieri siamo andati a prendere il suo cane Ciccio per portarlo in una pensione che lo sta ospitando".

Nelle scorse ore è arrivato l'ultimo aggiornamento relativo all'ex calciatore, cugino di Totò Schillaci (attualmente ricoverato a causa di un malore presso il reparto di Pneumologia dell'Ospedale Civico di Palermo): "Maurizio Schillaci oggi aveva l'ennesimo appuntamento in ospedale per un controllo, invece di spostare Ciccio in pensione per poche ore oggi ha fatto lunghe passeggiate e ricevuto coccole dalla mia amica Simonetta. Maurizio sta sistemando delle cose nella sua vita e noi lo stiamo supportando".