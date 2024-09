Morata, nuova vita da papà single. E intanto Alice Campello fa una dedica speciale

Nonostante la fine della loro storia d'amore, i due mantengono un rapporto rispettoso per il bene dei loro figli e hanno chiesto privacy e rispetto durante questo periodo delicato.

Alvaro Morata, la nuova vita da papà single

Negli ultimi giorni l'ex coppia, tra tensioni e musi lunghi, è stata vista accompagnare insieme i figli maggiori a scuola. Entrambi hanno cercato di evitare la stampa, ma alla fine il giocatore del Milan ha detto qualche parola quando gli è stato chiesto del loro incontro: "È solo per far stare bene i bambini, quindi per favore cercate di capirlo, perché non è bello". Un gesto che ha riacceso la speranza in molti circa una possibile loro riconciliazione, ma così non è stato.

In una recente intervista Alvaro ha dichiarato di essere stanco della spasmodica attenzione mediatica che si è creata intorno alla sua separazione, mentre Alice Campello ha mostrato sui social di aver tolto dal muro del suo ufficio la foto che ritraeva il marito. Nelle scorse ore Morata, che ha già iniziato la sua nuova vita da papà single, è stato immortalato mentre accompagnava i figli a scuola, stavolta da solo, senza quindi Alice Campello al suo fianco.

Immagini che, a detta di molti, potrebbero rappresentare la conferma che la coppia sarebbe ben lontana da un ritorno di fiamma. Con la sua prole, l'attaccante è stato rivisto nelle ultime ore su Instagram. Il calciatore spagnolo ha voluto mostrare una tanto attesa foto di famiglia, in posa con i suoi due figli maggiori, con i quali sembra stia trascorrendo del tempo in questi giorni.