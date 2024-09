"Se fanno pace torna in Argentina": Galatasaray, allarme Icardi

La recente separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha scosso sia il mondo del calcio che quello dello spettacolo. L'ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha confermato ufficialmente la fine della loro relazione durata dieci anni, citando motivi personali e familiari come causa della rottura. Tuttavia, ha dichiarato che Icardi rimarrà sempre una parte importante della sua vita per il bene dei loro figli. Nel corso di una recente ospitata in tv, l'imprenditrice e conduttrice televisiva avrebbe suscitato con le sue dichiarazioni l'ansia dei tifosi del Galatasaray , alimentando così ulteriori speculazioni sul futuro di Icardi nel club calcistico turco.

Icardi e Wanda Nara: la preoccupazione dei tifosi del Galatasaray

"Vivo in Argentina e ho intenzione di rimanere qui ora. Abbiamo un altro grande progetto da fare qui...", avrebbe detto Wanda nel corso di una recente intervista, confermando così di considerare questa scelta definitiva. Ha inoltre sottolineato che, nonostante la separazione, considera Mauro parte della famiglia, lasciando intendere che potrebbero essere visti ancora insieme in futuro, pur ribadendo che attualmente vivono vite separate. Parole che sono state recentemente ribadite dalla cantante durante la sua partecipazione al Premio Martin Fierro. Quando è stata avvicinata dai giornalisti del programma Socios del espectaculo, ha abilmente evitato di parlare direttamente di Mauro Icardi. Il tentativo dei media di fare allusioni alla loro relazione è stato rapidamente respinto, con Wanda che ha sottolineato di essere accompagnata dal figlio, spiegando quanto per lei fosse significativo che lui, non amante della TV, fosse lì al suo fianco. Subito dopo è però arrivata la domanda che tutti si aspettavano, ovvero quella sulla possibile riconciliazione con l'ex calciatore dell'Inter. La risposta di Wanda è stata chiara e decisa: "No, no. Sto molto bene". Al momento quindi non si preannuncia una possibile riconciliazione tra Nara e Icardi, rasserenando così gli animi della tifoseria del Galatasaray.