Cristiano Ronaldo record, un miliardo di follower! "E il meglio deve ancora venire..:"

Nuovo record per Cristiano Ronaldo . Il calciatore portoghese in forza all'Al-Nassr, che compirà 40 anni il prossimo 5 febbraio, ha infatti superato l'astronomica soglia di un miliardo di follower sui propri profili social . Nessuno prima di lui era riuscito a raggiungere un numero così alto. La metà dei suoi seguaci arrivano dalla piattaforma di condivisioni di immagini Instagram , dove si contano 638 milioni followers, a cui si sommano i 170 su Facebook , i 113 su X (ex Twitter) e gli 8 su Weibo, un social network molto popolare in Cina. A dare un contributo significativo per il raggiungimento dell'ambito traguardo è stato il neo canale You Tube dell'ex calciatore della Juventus .

Cristiano Ronaldo meglio di Taylor Swift, Messi e Mbappé

A poche ore dall'apertura del suo nuovo social, Ronaldo infatti registrava 20 milioni di iscritti, diventati presto 50 nel giro di una settimana. Da Messi a Neymar fino a Mbappe, nessun calciatore può vantare simili cifre. Il traguardo ha permesso a CR7 di superare anche Taylor Swift, la cantante del momento. "Abbiamo fatto la storia: 1 miliardo di follower! Questo è più di un semplice numero: è una testimonianza della nostra passione, spinta e amore condivisi per il gioco e oltre'', ha scritto CR7 per festeggiare. Poi ha continuato: "Dalle strade di Madeira ai palcoscenici più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora siamo un miliardo di persone. Siete stati con me in ogni passo del cammino, attraverso tutti gli alti e i bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e, insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo ottenere. Grazie per aver creduto in me, per il vostro supporto e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme''.