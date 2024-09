Roddick e la rivelazione sull’incontro con Sinner agli US Open: “A parte Federer…"

Jannik Sinner prima di una partita: le rivelazioni di Andy Roddick

Andy Roddick ha poi proseguito a raccontare il suo incontro con l'altoatesino: "Non avevo mai incontrato Jannik Sinner prima in vita mia. Non conosco molti giocatori, perché non sono presente a tutti i tornei. Ho salutato velocemente e poi mi sono fatto da parte, perché la mia più grande paura in assoluto è quella di intralciare qualcuno mentre si sta preparando per una partita o qualcosa del genere". Timore che con il tennista azzurro pare non aver ragione d'esistere: "Ma lui è la persona più rilassata che abbia mai visto, a parte Roger (Federer, ndr), prima di una finale del Grande Slam. Sembra che abbia questa sicurezza molto tranquilla nel modo in cui affronta le cose. Anche i suoi festeggiamenti non sono come quelli degli altri, è come un sollievo, tipo ok, e senti che era pronto a ricominciare un'ora dopo gli US Open, il che è un problema per il resto del mondo". Ammirato dal fuoriclasse italiano, Roddick ha poi concluso: "Ho sentito Sinner dire di se stesso ‘non colpisco così bene al volo'. Tutto quello di cui ha parlato dopo lo US Open è stato il processo di crescita e di come non vede l'ora di tornare a lavorarci. È intimidatorio a modo suo. Sembra che sia davvero poco stressato".