Morata, Alice Campello incinta? Le parole dell'amica e il dettaglio social

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata ha sorpreso e dato il via a molte speculazioni sui reali motivi della rottura . Il calciatore del Milan e la modella italiana hanno ufficialmente annunciato la fine del loro matrimonio lo scorso agosto, dopo otto anni insieme e quattro figli. Le voci iniziali indicavano che la rottura fosse legata a un presunto tradimento da parte di Morata, ma entrambi hanno negato fermamente questa ipotesi. Il giocatore spagnolo ha ammesso di essere devastato, sottolineando che non c'è stata alcuna infedeltà e che la separazione è avvenuta a causa di incomprensioni accumulate nel tempo. Ora i due hanno iniziato una nuova vita: lei a Madrid, lui a Milano. Tuttavia, l'ultima foto della modella condivisa su Instagram ha suscitato nuove speculazioni e in molti si chiedono ora se stia aspettando un nuovo bambino.

Alice Campello incinta? La foto su Instagram scatena i social

Alice Campello ha condiviso di recente una foto su Instagram dove la si vede al fianco del padre Andrea per celebrarne il compleanno. In questo post, quello che però ha attirato l'attenzione dei fan non è stato solo il messaggio di auguri, ma il gesto di sua madre che tocca dolcemente la pancia della modella. Questo dettaglio ha scatenato numerosi commenti, portando molti utenti a chiedere: "Sei incinta, Alice?", ma anche "Sei incinta bellissima?". Commenti che sono apparsi sotto il post, alimentando ulteriori speculazioni, soprattutto in considerazione della recente separazione da Alvaro Morata. Al momento l'imprenditrice non ha voluto né confermare né smentire tali voci, ma il fatto che abbia scelto proprio quella foto ha sicuramente acceso il dibattito tra i suoi follower. Alice Campello e il calciatore del Milan sembrano mantenere un buon rapporto nonostante la loro separazione, soprattutto per il benessere dei loro quattro figli. Recentemente sono stati avvistati insieme a Madrid mentre accompagnavano i bambini al loro primo giorno di scuola, un momento importante per la famiglia che hanno deciso di affrontare uniti?. Poco dopo, Alice è stata vista a Milano, dove si sta concentrando sulla sua vita personale e professionale, studiando Marketing e godendosi una giornata di shopping in compagnia della sua amica Alexandra Nielsen.