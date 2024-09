Dybala e Oriana, chi sarà il padrino dei figli? La rivelazione della Sabatini

Oriana Sabatini ha vissuto un anno pieno di eventi significativi, coronati dal matrimonio con Paulo Dybala il 20 giugno a Pilar e dall'uscita del suo podcast "Where do we go when we dream" (Dove andiamo, quando sogniamo, ndr) alla fine di giugno, che rappresenta uno dei suoi principali progetti del 2024. Durante questo periodo, la wag giallorossa ha viaggiato frequentemente tra l'Italia e l'Argentina, rimanendo sempre al centro dell'attenzione. Nei giorni scorsi, la cantante ha anche partecipato al programma "Resumidos" mentre era a Buenos Aires, facendo alcune inaspettate rivelazioni riguardanti quali calciatori potrebbero essere i padrini dei suoi figli.

Dybala, Oriana Sabatini svela il nome del padrino dei suoi futuri figli

"Sono molto entusiasta del lancio di 'Where We Go When We Dream', uno spazio in cui parlo con persone affascinanti di argomenti che mi appassionano", ha dichiarato Oriana Sabatini parlando del suo podcast, prima di rispondere alle domande riguardanti i possibili padrini dei futuri figli con Dybala. Tra alcune opzioni proposte dal giornalista che l'ha intervistata, spiccavano i nomi di Leandro Paredes, Angel Di Maria e Lizardo Ponce. Con particolare convinzione, Oriana ha detto: "Certo Lea!". Poi ha aggiunto: "Dato che lo vediamo tutti i giorni e so che ama avere molti nipoti, sarebbe un ottimo padrino".

Nei giorni scorsi la moglie del calciatore della Roma ha svelato un curiosto retroscena legato alla sua passione per la tanatoprassi ed il dolce gesto fatto da Paulo per lei. "Daniel, il titolare dell'impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice "Ori, ora tra mezz'ora arriva un cadavere. Sei pronta a venire?" e io ovviamente gli ho detto di sì, erano le 10 di sera, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C'era una partita del Brasile e non so chi, Paulo stava per guardarla con mio padre e io sarei rimasta lì. Ho detto, farò qualcosa di utile, andrò all'impresa di pompe funebri", ha esordito la Sabatini.

Poi ha aggiunto: "Ovviamente quando lo dico a cena, tutti dicono 'oh no, che brutto, te ne vai...'. Beh, insomma per chiedere se qualcuno volesse accompagnarmi e poi tutti erano interessati, perché ovviamente tutti vogliono spiare, li rende curiosi. Beh, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto 'non preoccuparti, rimarrò lì all'impresa di pompe funebri a passeggiare, guardo la partita nel mentre', e lui è rimasto lì e mi ha accompagnato".