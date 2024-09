Morata e la decisione del Milan: il gesto inaspettato della mamma di Alice Campello

Le ultime settimane sono state intense per Alice Campello e Alvaro Morata , che hanno annunciato la loro separazione, una notizia che ha sorpreso molti, vista la solidità manifestata dalla coppia sui social e durante le apparizioni in pubblico. La separazione è arrivata in un momento di cambiamento per il calciatore , che aveva appena firmato con il Milan, decisione che avrebbe potuto avvicinare Alice alla sua famiglia e alla sua terra natale. Nonostante le previsioni di un futuro stabile insieme, la coppia ha scelto però di porre fine al matrimonio ed intraprendere strade separate. Nonostante le voci iniziali di infedeltà riguardanti il calciatore, la Campello ha deciso di affrontare pubblicamente la questione, negando categoricamente ogni speculazione e difendendo l'ex marito.

Alvaro Morata, il gesto social della madre di Alice Campello

Dopo aver dichiarato che nessuna terza persona è stata responsabile della loro separazione, la modella ha sottolineato che considera Morata una delle persone migliori che abbia mai conosciuto. Qualcosa in cui sembra essere d'accordo con i suoi cari, così come attestato dall'inaspettato gesto social di Maria Libralesso, la madre di Alice. Nonostante le famiglie dei due protagonisti della rottura estiva avessero preferito rimanere fuori da ogni polemica, ora l'italiana ha dimostrato di nutrire molto affetto per il genero. Nelle scorse ore Alvaro ha condiviso una serie di immagini della sua ultima conferenza stampa del Milan alla vigilia della sfida contro il Liverpool, durante la quale ha accennato alla sua situazione personale: "Anche la società mi ha dato una mano perché mi ha fatto andare, accompagnato dallo staff medico e dai fisioterapisti, in Spagna per la mia situazione personale. Mi fa piacere ringraziare la società. A volte noi diamo per scontate queste cose che esistono nel mondo del calcio, ma loro mi hanno aiutato davvero e quindi io ho ancora più voglia di lottare, correre e fare bene". Parole che sono state molto apprezzate dalla madre della modella che sui social ha commentato il post di Morata con emoji di mani che applaudono e un cuore, dimostrando così che nonostante tutto è ancora preoccupata per il padre dei suoi nipoti.