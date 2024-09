Morata a sorpresa: risposta social ad Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello: la separazione e l'incontro a Madrid

La modella ed il calciatore spagnolo hanno spiegato anche come le tensioni e le discussioni ricorrenti fossero diventate troppo dolorose, specialmente considerando l'effetto che potevano avere sui loro quattro figli, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Ed è anche per evitare di far vivere ai bimbi un clima conflittuale che i due hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. La separazione tra l'imprenditrice italiana ed il calciatore ha lasciato molti dubbi, alimentati anche da voci che suggerivano che la loro rottura potesse essere solo temporanea. Tuttavia, Morata ha successivamente confermato che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di riconciliazione, mettendo fine a ogni gossip su un loro possibile riavvicinamento. Di recente l'ex coppia è apparsa insieme in pubblico per la prima volta dopo l'annuncio della separazione. Questo incontro è avvenuto in occasione di un importante momento per i loro figli maggiori, i gemelli Alessandro e Leonardo, che hanno iniziato a seguire le orme del padre nel mondo del calcio. Nonostante la rottura, Alice e Alvaro hanno deciso di mettere da parte le loro incomprensioni per accompagnare i figli, dimostrando che il benessere della prole rimane la loro priorità.