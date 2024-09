Sinner e Anna Kalinskaya insieme alla Milano Fashion Week? L'indizio social

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, dopo aver mostrato il loro affiatamento e consolidato la relazione con un bacio agli US Open, si trovano attualmente in luoghi diversi: il campione azzurro è a Montecarlo per gli allenamenti, mentre la tennista russa è a Mosca, dove è andata dal suo abituale hair stylist (con tanto di immancabile foto sui social) per rinnovare il suo look. Il viaggio in Russia potrebbe anticipare l'incontro tra l'altoatesino e la sua partner proprio in Italia, durante la Milano Fashion Week, dove Jannik sarà ambassador di un prestigioso brand di moda, Gucci. Non ci sono al momento certezze circa la presenza di Anna al celebre evento meneghino dedicato alla moda, ma secondo gli indizi social la tennista potrebbe esserci.