Cristiano Ronaldo, cosa mangia per tenersi in forma: la rivelazione di Telles

Alex Telles, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo sia all'Al-Nassr che al Manchester United, ha rivelato alcuni dettagli della vita quotidiana accanto alla stella portoghese. Nel corso di una recente intervista a Globoesporte, il difensore brasiliano ha parlato di come il collega portoghese sia un esempio in diversi aspetti, soprattutto in tema di disciplina alimentare. Telles ha sottolineato come il rigoroso regime alimentare e la dedizione di CR7 lo abbiano ispirato, ma ha anche parlato del legame speciale tra Ronaldo e i brasiliani, forse dovuto alla vicinanza culturale tra il Portogallo e il Brasile.