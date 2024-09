Morata e Alice Campello, il messaggio di lady Koke: "Siamo qui, qualsiasi cosa..."

Beatriz Espejel , moglie del calciatore dell' Atletico Madrid Koke e grande amica di Alice Campello , ha condiviso alcuni dettagli sullo stato d'animo della modella italiana, ad un mese e mezzo dalla sua separazione da Alvaro Morata . Durante l'evento per l'80° anniversario della rivista Hola, la wag ha rivelato di aver recentemente parlato con l'imprenditrice, la quale ha avuto bisogno di prendersi del tempo per se stessa e per affrontare il delicato momento familiare. Per lady Merodio, la modella si è concentrata principalmente sui suoi figli, tenendosi per lo più distante da alcuni amici per rielaborare il delicato momento vissuto.

Alice Campello: le parole di lady Koke

"Attraverserà momenti molto complicati. Amiamo molto la famiglia e i più piccoli. Conosciamo sia Alvaro che Ali da molti anni. Sono riuscito a parlarle per la prima volta, è stata un po' più 'out' e lo capisco perfettamente. Penso che in questo momento tutti debbano prendersi il loro tempo", ha detto Beatriz Espeje, che ha confermato che avrà un incontro con Alice molto presto, durante il quale potrà attestarle tutto il suo sostegno. "Voglio davvero darle un abbraccio gigante e niente di più. Abbracciala e il gioco è fatto. Non vedo l'ora di vederla", ha poi concluso la wag spagnola. Sulle amicizie che Alice ha in Spagna, Beatriz ha detto: "Quando è dovuta venire dal suo paese in Spagna, si è fatta degli amici molto belli. Amici che l'hanno sostenuta, persone vere perché nel mondo del calcio si trova un po' di tutto e penso che lei abbia il sostegno di persone molto belle e penso che in questo momento siano state con lei".