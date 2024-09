Georgina in tv: l'addio allo United e il ritiro dal calcio di Ronaldo

Georgina Rodriguez ha raccontato nuovi retroscena sulla sua vita da wag e sul compagno Cristiano Ronaldo nel corso degli ultimi episodi della serie tv a lei dedicata, 'Soy Georgina', disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, questa nuova edizione è stata particolarmente attesa. Tra i momenti più significativi raccontati, anche quello del trasferimento a Riyadh: " Quando Cris mi ha detto che avrebbe giocato per l' Al Nassr mi sono sentita molto sollevata, perché non vedevo l'ora di lasciare Manchester. Sapevo che ci aspettavano grandi cose ed eravamo tutti super motivati. Ero felice di trasferirmi in Arabia Saudita ".

Ronaldo, Georgina e le parole sul ritiro di CR7

Georgina Rodriguez si è poi lasciata andare ad altre considerazioni sulla carriera di Cristiano Ronaldo: "Incredibile vedere come il calcio lo motivi ancora come il giorno in cui l'ho conosciuto. Darà sempre tutto". E sul ritiro di CR7, la modella ha sottolineato: "Quando la gente mi chiede quando Cristiano si ritirerà, io mi dico che potrebbe ritirarsi a 50 anni". Il calciatore portoghese ha recentemente raggiunto l'importante traguardo di 900 gol in carriera, un'impresa che sottolinea il suo desiderio di continuare a competere ad alti livelli. Ora il suo obiettivo sembra essere quello di superare la soglia delle mille reti, dimostrando una determinazione che va oltre la sua età. Nella terza stagione di Soy Georgina sono raccontate anche l'inaugurazione della prima casa al mare di Georgina, Villa Perla, ed il suo debutto alla settimana della moda di Parigi.