Diletta Leotta, parla il fratello: retroscena sui fidanzati. E quei ritocchi estetici...

I retroscena sui ritocchi estetici

Durante l'intervista, Mirko Manola ha affrontato anche il tema dei ritocchi estetici, un argomento spesso discusso quando si parla di Diletta Leotta. Essendo chirurgo estetico, Manola ha preferito non entrare nel dettaglio per quanto riguarda la sorella, affermando: "Non voglio rispondere a questa domanda". Poi ha aggiunto: "Però posso dire che avere il seno o il naso rifatto ormai è normale e non significa, automaticamente, essere del tutte rifatte. Sto parlando in generale, non di mia sorella, sia chiaro".