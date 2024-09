Messi, non solo calcio: parte la nuova avventura tra tv e cinema

Leo Messi ha lanciato la sua casa di produzione chiamata 525 Rosario con sede in Florida (il cui nome rende omaggio alla sua città natale in Argentina), che si concentrerà su contenuti per Tv e cinema, come documentari e spot commerciali. " L’intrattenimento è da sempre una mia passione, sia dentro sia fuori dal campo. Sono davvero motivato nel creare esperienze su scala globale attraverso questa nuova iniziativa ", ha detto il calciatore dell'Inter Miami in una nota, unendosi così ad una lista crescente di atleti che sono entrati nel mondo dello spettacolo, come LeBron James, Steph Curry e Serena Williams.

Messi, dal calcio allo spettacolo: il nuovo progetto

La casa di produzione 525 Rosario, fondata da Leo Messi, secondo quanto riferito da Hollywood Reporter si dovrebbe focalizzare principalmente sulla realizzazione di documentari e includerà anche contenuti per famiglie così come spot pubblicitari in collaborazione con inserzionisti. La società è una joint venture con Smuggler Entertainment, società già coinvolta nei documentari su Messi disponibili su Apple TV+, come "Messi’s World Cup: The Rise of a Legend" e "Messi Meets America". Il CEO sarà Tim Pastore, produttore di "Free Solo" e "Jane", con la rappresentanza di WME. "L’iniziativa mette in evidenza e sviluppa tutto ciò che Messi rappresenta non solo attraverso massicci contenuti premium su scala globale, ma anche tramite sensibilizzazione della community", ha detto Pastore, per poi aggiungere: "Siamo molto grati a lui e alla sua famiglia".