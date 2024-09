Belen Rodriguez, festa esclusiva a Milano per i 40 anni: invitati e menù

Belen Rodriguez ha festeggiato i 40 anni in grande stile. L'ex volto Mediaset ha scelto di celebrare il suo compleanno con un'elegante party in stile "total white" presso Terrazza Calabritto , noto ristorante di Milano, lo scorso 20 settembre. La location romantica, arricchita da un tavolo rotondo adornato da candele e rose rosse pendenti dal soffitto, ha creato un'atmosfera soft per la serata. Gli invitati hanno potuto gustare un menù raffinato, culminato con una spettacolare torta, il tutto prima che l'argentina inizi la sua nuova avventura televisiva sul Nove. Belen ha scelto di indossare per la festa dei suoi 40 anni un elegante abito bianco con intreccio sul collo e vita altissima, a cui ha abbinato delle scarpe bianche, mentre i suoi capelli erano raccolti in uno chignon disordinato con ciuffo.

Belen Rodriguez: il party esclusivo per i 40 anni

Tra gli invitati al party, non potevano mancare i suoi affetti più cari, a cominciare dalla sorella Cecilia con Ignazio Moser, il fratello Jeremias con Deborah Togni, i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, oltre ai suoi figli Santiago (avuto dall'attuale conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese). Così come documentato sui social, Belen ha scelto una torta altissima da un piano con 40 candeline. Anche la secondogenita della modella, affascinata dalle luci, ha cercato di spegnere le candeline insieme alla sua mamma, applaudendo poi entusiasta. Gli ospiti hanno potuto deliziarsi con un menù sopraffino: una vasta gamma di antipasti di mare (come tartare di tonno rosso su salsa guacamole e tartare di salmone con frutto della passione) e come primi: tubetto di Gragnano con frutti di mare e panure al pecorino e vesuvietto con ragù napoletano. Per concludere, oltre alla torta, sono stati serviti dolci come tiramisù, caprese classica e mini babà napoletano.