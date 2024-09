Belen 'Ferrari' e la verità di Stefano De Martino: "Dall'amore all'inutile guerra social"

Stefano De Martino è tornato a parlare dell'ex moglie Belen Rodriguez nel corso di una recente intervista a Passa dal BSMT. Dopo anni di gavetta e una carriera iniziata come ballerino ad Amici di Maria De Filippi, è oggi uno dei volti più apprezzati della Tv generalista italiana, confermando la stoffa per conquistare il pubblico con il suo debutto in prima serata su Rai 1 come conduttore di Affari tuoi. La sua storia professionale è strettamente intrecciata con quella personale, caratterizzata da relazioni sentimentali complesse , come il legame con Emma Marrone e la travagliata storia d'amore con Belen, madre di suo figlio Santiago.

De Martino e le parole su Belen Rodriguez

Nonostante la separazione, la storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a catalizzare l'attenzione mediatica. Nel corso dell'intervista il conduttore Rai ha ricordato quando i due si sono incontrati: "Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo, Belen è per tutti la Ferrari delle donne. Io ero sbarbato ad Amici, lei stava con Fabrizio Corona che aveva la Bentley, l’uomo italiano bello e ribelle. Arrivo io e Belen si innamora di me, una roba assurda. In quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Una cosa travolgente per me". Da quel momento Stefano ha dovuto fare i conti con il peso dell'essere identificato come "il marito di Belen". Un'etichetta che, se da un lato gli è pesata, dall'altro lo ha spronato a dimostrare di essere molto di più, spingendolo a costruire una carriera solida come conduttore e a far emergere il suo talento e la sua personalità oltre la notorietà della sua partner.