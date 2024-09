De Rossi via da Roma e il mistero dei manifesti contro i Friedkin: cosa succede

Daniele De Rossi , ex allenatore della Roma, è volato in Islanda insieme alla moglie Sarah Felberbaum per rilassarsi e dimenticare le tensioni vissute nelle ultime settimane. Dopo l'esonero che ha generato forti e vibranti proteste tra i tifosi giallorossi, De Rossi ha deciso di prendersi una pausa dalle polemiche. " Shut me up ", ha scritto l'attrice in una Instagram story prima di imbarcarsi sull'aereo e poi condividere altri post che ritraggono la coppia sulla neve e di fronte a una cascata meravigliosa, mentre i giallorossi si preparano per il debutto europeo sotto la guida di Ivan Juric .

De Rossi, i cartelli comparsi nella notte

Chissà se De Rossi guarderà la partita da lontano, ma probabilmente l'Olimpico continuerà a gridare il suo nome in segno di affetto. Questa mattina il suo nome è comparso su molti manifesti affissi nella notte per le strade della Capitale: "Daniele de Rossi il nostro vanto, Yankee go home”. L’iniziativa in forma anonima di alcuni tifosi avviene nel giorno dell’esordio della Roma in Europa League, questa sera con l’Atletico Bilbao. I manifesti sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, sulla Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker. "Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto...grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro". Con queste parole sul proprio profilo Instagram, Paulo Dybala saluta Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma dopo aver racimolato tre pareggi (contro Cagliari, Torino e Genoa in trasferta) e una sconfitta (ko 2-1 contro l'Empoli nell'unico match disputato fin qui all'Olimpico) nelle prime quattro giornate di campionato.