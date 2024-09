Chiara Frattesi e Geolier, la coppia esce allo scoperto: le foto sui social

Chiara Frattesi e Geolier: da flirt estivo a storia seria

Entrambi provengono da storie d'amore significative. Geolier ha recentemente chiuso una relazione di oltre due anni con Valeria D’Agostino, mentre Chiara ha interrotto la sua relazione con Weston McKennie, calciatore della Juventus. Nei mesi scorsi Chiara e Geolier sono stati visti insieme in diverse occasioni, trascorrendo le vacanze estive in posti da sogno come la Costa Smeralda e Ibiza. Nonostante l'iniziale riservatezza, nuovi video e immagini sui social confermano la loro complicità e l'evidente affiatamento. Dopo essere stati pizzicati da alcuni fan in teneri momenti durante una cena nell'isola spagnola, il cantante e la modella sono stati avvstati anche in Calabria, dove Geolier ha continuato a esibirsi dal vivo e succesivamente al compleanno di Lazza. Ora, dunque, è arrivata anche la conferma ufficiale dai diretti interessati.