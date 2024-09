Morata, non solo calcio: nuovo progetto dopo la separazione da Alice Campello

Alvaro Morata avrebbe fatto un importante passo nel mondo del golf con il suo investimento nell'applicazione Golf Game Book . Una decisione che oltre a riflettere la sua passione per tale sport, segnerebbe altresì il suo ingresso nel settore degli investimenti tecnologici legati allo sport. Il nuovo progetto avrebbe coinvolto anche nomi di rilievo come l'amministratore delegato di Hyrox, Alvaro Taracena, e membri di All In Sports Management. Il calciatore del Milan, reduce dalla separazione da Alice Campello , avrebbe dichiarato: " Sono un appassionato di golf da anni e, quando mi è stato presentato questo grande progetto e l'opportunità di investire in uno dei miei hobby preferiti, non ho esitato un secondo ".

Alvaro Morata e l'investimento in Golf Game Book

Javier Ballesteros, responsabile della sezione golf dell'agenzia All In Sports Management, ha elogiato l'app Golf Game Book per il suo potenziale di migliorare l'esperienza nel mondo del golf, non solo per i giocatori amatoriali ma anche per i club e le federazioni. L'agenzia rappresenta diversi golfisti professionisti, tra cui Ángel Ayora, Ángel Hidalgo e Santi Tarrío. Golf Game Book, che conta oltre 1,5 milioni di utenti in oltre 100 paesi, offre una piattaforma che permette ai golfisti di tutti i livelli di connettersi, condividere punteggi, foto e video dei loro round. L'applicazione supporta 25 diversi formati di gioco ed è adatta sia a giocatori esperti che a principianti, diventando così versatile per una vasta gamma di utenti. Il fondatore e CEO Mikko Manerus ha dichiarato: "Golf Game Book ha una forte posizione di mercato e un prodotto sostenibile nel mercato nordico. Sono molto lieto di avere una solida base di investitori dalla Spagna con connessioni sportive e commerciali globali e di formare un team forte per la crescita, con una grande conoscenza del golf, con il quale possiamo ottenere una grande opportunità nel mondo del golf in evoluzione con la digitalizzazione".