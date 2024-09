Schumacher, la figlia Gina si è sposata: matrimonio blindato e cellulari vietati

Non è ancora dato sapere se Michael Schumacher fosse presente alla cerimonia, ma la presenza di un eliporto nella villa avrebbe potuto facilitare il suo arrivo in totale discrezione. Alle nozze hanno partecipato anche gli altri membri della famiglia, come Mick e Ralf Schumacher. Nelle scorse ore Gina ha pubblicato sui social un messaggio per condividere con i follower la sua gioia per il matrimonio. A commento di uno scatto di coppia con il neo marito, ha scritto: “Per sempre sì a te, sì per sempre”. Il post è stato poi condiviso nelle stories dal fratello Mick che ha aggiunto: “Sono davvero felice per voi due”.