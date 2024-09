De Rossi, nuovo matrimonio con Sarah in Islanda? Il gesto social

Daniele De Rossi e SarahFelberbaum sono tornati a far notizia, per un inaspettato scatto condiviso nelle scorse ore sui social, che ha scatenato i tifosi e i fan della coppia. Dopo il doloroso quanto inaspettato esonero dalla Roma, l'ex allenatore giallorosso e la moglie sono volati in Islanda per trascorrere qualche giorno di vacanza tra geyser e cascate . Ed è anche in questo ambiente spettacolare che la coppia si è giurata nuovamente amore eterno, così come attestato dalla Ig story pubblicata dall'attrice. Nello scatto si vede raffigurata la Chiesa di Reyniskirkja a Vik, nel sud dell'Islanda e la frase: " Mi vuoi sposare? Sì ".

De Rossi e Sarah Felberbaum, nuovo matrimonio?

Il gesto social di Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi rappresenta quindi un rinnovato impegno reciproco (probabilmente solo simbolico, dimostrando ancora una volta la solidità del loro legame, più forte di qualsiasi difficoltà. Sarah ha sempre sostenuto Daniele, anche durante i momenti più difficili. La loro storia d'amore, iniziata con un matrimonio alle Maldive il 23 dicembre del 2015, prosegue con la loro bellissima famiglia, composta da Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. L'esonero di De Rossi dalla Roma non è stato certo facile da digerire. Tale decisione ha suscitato un'ondata di protesta che ancora non accenna a placarsi.

Nei giorni scorsi il suo nome è comparso su molti manifesti affissi per le strade della Capitale: "Daniele de Rossi il nostro vanto, Yankee go home”. L’iniziativa in forma anonima di alcuni tifosi è avvenuta nel giorno dell’esordio della Roma in Europa League con l’Atletico Bilbao. I manifesti sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, sulla Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker. "Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto...grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro". Con queste parole sul proprio profilo Instagram, Paulo Dybala ha salutato Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma dopo aver racimolato tre pareggi (contro Cagliari, Torino e Genoa in trasferta) e una sconfitta (ko 2-1 contro l'Empoli nell'unico match disputato fin qui all'Olimpico) nelle prime quattro giornate di campionato.