Dybala, Oriana Sabatini nel futuro di Paulo: la previsione di 10 anni fa

Amore a gonfie vele per Oriana Sabatini e Paulo Dybala, che stanno vivendo felicemente il loro matrimonio, celebrato due mesi fa in Argentina, con una cerimonia e una festa che hanno rispecchiato i sogni dell'artista. Nei giorni scorsi la wag è tornata a far notizia per un video risalente al 2014 che è diventato virale sui social e che ritrae una lettrice di tarocchi predire ad Oriana che si sarebbe innamorata di un atleta, una previsione che si è realizzata con Dybala. In quel periodo la Sabatini era nel pieno successo della soap opera "Aliados".