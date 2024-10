Diletta Leotta e il gesto social per i due anni con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festaggiato il 2 ottobre il loro secondo anniversario di fidanzamento, ricordando con aluni scatti pubblicati sui rispettivi profili social momenti speciali della loro relazione, come l'arrivo della loro figlia Aria e le recenti nozze da favola celebrate in Sicilia. La conduttrice di DAZN , a commento della carrellata di romantiche e significative immagini condivise, ha scritto: " 2 anni di noi ", mentre il calciatore tedesco ha ricondiviso una toccante foto in bianco e nero della coppia durante la gravidanza, poco prima della nascita della loro primogenita.

Diletta Leotta e Loris Karius: dal colpo di fulmine al matrimonio

La conduttrice de La Talpa ed il calciatore si sono conosciuti nell'autunno del 2022 e pochi mesi dopo hanno ufficializzato la loro relazione, consolidata soprattutto con l'arrivo di Aria e il matrimonio nelle isole Eolie nell'estate 2024. Nel corso di una recente intervista a Grazia, la presentatrice ha rivelato: "In realtà lo condivide e ha molti amici che si sono sposati e hanno presto avuto dei figli, anzi in Germania aspettano meno (tempo) di noi (per avere figli)". Ed ancora: "Io sono così felice delle mie radici siciliane e mi piace che anche Aria cresca vivendo momenti festosi, oltre ai ritmi e alla natura che ritrovo ogni volta che torno a casa da Milano. Del resto proprio quando vivevo a Torre Aria fantasticavo di avere una figlia e chiamarla così, con un nome che dà un’idea di leggerezza ed essenzialità". Negli ultimi tempi erano circolate voci su una presunta crisi della coppia, rumors spazzati via dall'ultimo post della Leotta.