Foden e il futuro dopo il calcio, la rivelazione stupisce: "Quando andrò in pensione..."

Phil Foden nelle scorse ore ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata nel corso di un'intervista su un canale YouTube. L'inglese ha svelato di avere una passione speciale per questi tempi: infatti, oltre a essere un eccellente calciatore, ha rivelato di coltivare un interesse più tranquillo e rilassante: la pesca. Una passione che ha condiviso con il padre per decenni, mentre dalla madre ha ereditato l'amore per il Manchester City. Di questo suo hobby, Phil ha parlato al network dedicato a un marchio specializzato in attrezzature per la pesca, dimostrando che, a differenza di molti colleghi appassionati di videogiochi, preferisce dedicarsi a un'attività più classica e tradizionale nel suo tempo libero.