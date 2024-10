Wanda Nara senza filtri: dall'incidente in tv alla malattia fino alle rivelazioni su Icardi

I motivi della rottura con Mauro Icardi

Durante l'intervista televisiva, l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha commentato anche la fine del matrimonio con il calciatore del Galatasaray. "Ho vissuto tanti anni all'estero, quasi 17 anni. C'era la questione della salute e i bambini non sono più neonati. Fuori è tutto bello ma arriva un momento in cui i ragazzi hanno bisogno di stabilità emotiva, da parte degli amici, di una scuola vicina... Hanno cambiato scuola tante volte, non si sono mai lamentati, si sono sempre adattati", ha raccontato la cantante. Poi ha aggiunto: "Immagino che mi ami (riferendosi a Mauro Icardi, ndr) e sento che saremo sempre una famiglia e saremo sempre insieme in questo senso". Ed ancora: "Penso che sia stata un po' la mia malattia a farmi prendere la decisione. È stata più una questione mia. Il mio posto nel mondo è sempre stato l'Argentina, ho rinunciato a tante cose. Ogni volta che prendevo un aereo e dovevo partire, partivo con le lacrime. Forse a causa della malattia non avevo più la forza di prima".