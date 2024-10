Alice Campello bersagliata dalle critiche social: la replica che zittisce

Alice Campello sta affrontando un nuovo capitolo della sua vita dopo la separazione da Alvaro Morata . Mentre il calciatore del Milan è in procinto di trovare una nuova casa in seguito alle polemiche con il sindaco di Corbetta , la modella italiana si è recata a New York per dedicarsi ai suoi impegni professionali, concentrandosi così sulla carriera in questo momento di grandi cambiamenti. Sempre molto attiva sui social, l'imprenditrice ha condiviso scatti e momenti del suo primo viaggio da sola senza i figli da quando si è separata.

Gesto che ha scatenato le critiche da parte di alcuni utenti social, che hanno trovato questa condivisione un'ostentazione della sua ricchezza e l'hanno aspramente criticata per non aver portato con sé i figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella.

Alice Campello: il viaggio a New York e la replica agli haters

Alice Campello ha replicato ai suoi detrattori scrivendo: "I quattro bambini hanno un padre che ha le stesse responsabilità di una madre". Parole che hanno zittito le critiche, sottolineando quindi che i suoi figli sono in mani sicure, ovvero quelle del papà Alvaro, che ha le medesime responsabilità genitoriali quando la mamma è impegnata per lavoro. Un esempio quindi di equilibrio ed equa distribuzione dei carichi familiari tra i due ormai ex coniugi. Alice Campello ha annunciato nei giorni scorsi di essersi trasferita a Milano con i suoi figli, lasciando quindi Madrid. La decisione è stata presa anche per far stare i bambini più vicini ad Alvaro, attualmente in forza al Milan. La rottura tra i due, ufficializzata nei mesi scorsi, ha catalizzato l'attenzione dei media, data la grande notorietà della coppia. Fin dall'inizio, entrambi hanno voluto chiarire pubblicamente che la loro separazione non è stata causata da tradimenti o infedeltà, negando con fermezza qualsiasi insinuazione di questo genere. La modella ed il calciatore spagnolo hanno parlato di "incomprensioni reciproche" che, con il passare del tempo, hanno minato il loro rapporto, portando alla difficile e sofferta decisione della separazione.