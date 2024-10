Kanye West e Bianca Censori, divorzio vicino: il motivo è incredibile

Kanye West e Bianca Censori: il matrimonio e l'eccentricità

Le nozze tra Kanye West e Bianca Censori sono avvenute in gran segreto nel dicembre 2022 a Palo Alto, in California. Bianca, che lavorava come architetto per Kanye, si è inserita velocemente nella vita di West, creando un legame importante anche con i figli del partner. La coppia ha sempre fatto discutere per i gesti e i look eccentrici, curiosi ed insoliti. Nelle sue uscite pubbliche, Censori è spesso apparsa abiti sempre più audaci. Alla Parigi Fashion Week il suo look ha suscitato il dubbio che non insossasse le mutande. Nonostante molti pensassero che fosse completamente nuda, sotto le calze velate, in realtà avrebbe indossato una copertura color carne. Si tratterebbe del cosiddetto "C string" che non ha laccetti laterali e che copre praticamente solo il necessario.