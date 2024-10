"Keita Balde mi ha tradito con Wanda Nara, tanta vergogna": la verità di Simona Guatieri

Guatieri: lo sfogo sul tradimento di Keita Balde e Wanda Nara

Simona ha rivelato che l'ex Inter dopo il tradimento ha cercato di riconquistarla: “Non so se lo ha fatto per paura delle conseguenze o se perché aveva capito di aver fatto una ca**ata”, poi ha svelato come lo ha scoperto: "Sarei dovuta rientrare a Mosca, ma non ci tornai perché seppi dell’incontro”. Sebbene inizialmente abbia tentato di perdonare suo marito, alla fine si è resa conto che qualcosa dentro di lei era cambiato: “Dentro di me si era spezzato qualcosa”. Sul tradimento di Keita con Wanda Nara, Simona ha affermato: "Sei andato con la moglie di uno che giocava con te, hai fatto il peggio che potevi fare, e sei andato via. Per me il matrimonio è finito. Mi rimarrà per sempre l’amaro in bocca. È una famiglia che si è distrutta. Bisognava mantenere equilibrio per la crescita dei bimbi. Con presunzione dico che non meritavo tutto questo. Mi sono dedicata a lui, sono stata onesta. Ho sempre pensato alla casa, ai bambini. Ho smesso di lavorare per lui”.