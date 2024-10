Icardi vola da Wanda Nara e lancia una stoccata a L-Gante: "I cani percepiscono..."

La foto di Wanda Nara con L-Gante che si bacia davanti alla cattedrale di Luján, diventata virale nei gironi scorsi, se da un lato ha infiammato il gossip, dall'altro ha generato uno sfogo della cantante sui social, smentendo la voce e chiarendo: "È una vecchia foto". A distanza di qualche ora dal presunto scoop, Mauro Icardi ha lanciato una frecciata social, condividendo su Instagram qualche fotografia dalla casa di Wanda Nara in Argentina. Il calciatore del Galatasaray è infatti arrivato nei giorni scorsi in Sud America per stare al fianco delle figlie e non solo.