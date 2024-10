Carolina Stramare: data parto, nome figlia e cosa beve "a litri" in gravidanza lady Pellegri

Carolina Stramare , modella e compagna del calciatore dell'Empoli Pietro Pellegri , ha recentemente aggiornato i followers riguardo all'avanzamento della gravidanza. A chi le ha chiesto come sta, l'influencer ha replicato: " Io sto molto bene, ma ci sono giornalte come oggi in cui vorrei solo dormire ". Poi ha agigunto: " La bimba sta bene, dall'ultima eco di controllo cresce, in questo periodo ha iniziato a scalciare un po' più forte, soprattutto di sera, infatti la notte sto iniziando a dormire un pochino meno ". E per quanto riguarda il nome della piccola, Stramare ha assicurato che hanno già deciso come chiamarla.

Carolina Stramare, la rivelazione sulla data del parto

Rispondendo alle domande dei suoi followers, Carolina ha poi svelato che la data del parto sarà a "inizio anno nuovo", poi ha rivelato che al momento non ha preso tantissimo peso, anche se la piccola cresce. L'ex Miss Italia si è lasciata andare a delle considerazioni anche sulle amicizie nel mondo dello spettacolo: "Ho tante conoscenti si, amiche molto poche. Le mie amiche vere fanno tutt'altro nella vita e sono felicissima sia così. Io difficilmente in 25 anni mi sono sentita in competizione con altre donne, chi mi conosce può confermare". Poi ha proseguito: "Anzi se devo esprimere pareri positivi su altre donne non mi sono mai limitata nel farlo. reciprocamente dubito di aver suscitato invidia o competizione". Carolina è poi tornata a rispondere ad alcune domande sua bambina, svelando che "nella nuova casa c'è una cameretta in più per le sue cosine" e quando sarà completata la mostrerà sui social. A commento di uno scatto dove si vede una bottiglia mezza piena di una nota bevanda gasata, la Stramare ha scritto: "A litri", attestando così di consumarla in grandi quantità.