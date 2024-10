Ronaldo, il figlio è stanco ma lui ha la soluzione: "Un'ora di pesi e una di cardio"

Cristiano Ronaldo è molto attento all'educazione dei suoi figli, così come attestato anche da un recente video circolato in rete, dove si vede CR7 impartire delle rigide regole educative durante la colazione al figlio Cristiano Jr , cercando di trasmettergli altresì valori come il duro lavoro e l'umiltà. Nel filmato si sente il calciatore dell'Al Nassr spingere suo figlio a seguire una routine di allenamento rigorosa nonostante la stanchezza. Il giovane, infatti, si era lamentato di non aver dormito abbastanza la notte precedente, a causa del fratellino minore.

Ronaldo, il dialogo con il figlio a colazione

Per Ronaldo questa non è una giustificazione per star fermo, quindi è arrivata la proposta di fare insieme a lui un'ora di cardio e un'ora di pesi, dimostrando il suo desiderio di plasmare il figlio con disciplina e dedizione. Le immagini del video hanno mostrano poi i due nella palestra privata della villa del calciatore portoghese, col padre che assiste il figlio passo dopo passo mentre fa una serie di trazioni alla ‘lat machine', un esercizio per i muscoli dorsali. Subito dopo è il turno del compagno di Georgina Rodriguez, che esegue il medesimo esercizio, per poi spostarsi alla ‘chest press', per i pettorali. In una passata intervista, Ronaldo aveva affermato riferendosi al figlio Cristiano jr: "Voglio dargli il meglio ma voglio anche che soffra un po' come ho fatto io per raggiungere quello che vuole essere. Ha un grande talento anche come calciatore, ma voglio motivarlo, spingerlo come ho spinto me stesso. Io sono dipendente dalla vittoria. Fa parte del mio sacrificio, della mia ossessione di vincere. Lavoro per quello".