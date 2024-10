Morata, nuove verità sulla separazione. "Alice Campello? "La gente non capisce..."

Alvaro Morata ha condiviso alcuni dettagli importanti sulla sua vita personale e sulla depressione avuta nel corso di una recente intervista alla Cope . Il calciatore del Milan ha anche risposto ad alcune domande riguardanti Alice Campello , dalla quale si è separato nei mesi scorsi sorprendendo tutti. La coppia infatti è sempre apparsa molto affiatata e unita sia sui social che nelle ultime apparizioni in pubblico, come è accaduto anche alla finale del Campionato Europeo a Berlino. Nel corso dell'intervista Morata è tornato a parlare dei motivi che hanno portato la coppia alla separazione a porre quindi fine al loro amore, dal quale sono nati quattro figli.

Alvaro Morata, le parole su Alice Campello e la depressione

"La gente non capisce che ci sono cose che finiscono senza motivo, senza terze parti. Abbiamo opinioni diverse nella vita. Alice è una persona che mi ha aiutato molto, la rispetto, eccola lì. È finita. Ho dovuto leggere e ascoltare tutto", ha replicato Morata alle domande del giornalista Alberto Herrera. Il calciatore ha poi proseguito: "Ho la coscienza molto pulita....i miei figli in futuro potranno cercare su Internet e vedere qualcosa che non è vero. Alice è una persona meravigliosa, la rispetto e mi ha aiutato. Posso solo dire cose positive su di lei".

Il capitano della nazionale spagnola ha anche parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione: "Quando hai momenti davvero difficili, depressione, attacchi di panico... Hai un'altra persona dentro di te con cui devi combattere ogni giorno, ogni notte". Ed ancora: "La cosa migliore è stata lasciare la Spagna. È arrivato un momento in cui non riuscivo a sopportarlo. Ho passato un brutto momento. Pensavo che non sarei stato in grado di rimettermi gli stivali... Grazie a Simeone, Koke e Miguel Ángel Gil... il mio psichiatra, il mio allenatore. Noi siamo quello che vedete sulle reti e quel mondo non è reale. Ho passato un brutto momento e sono esploso e c'è stato un momento in cui non riuscivo ad abbottonarmi gli stivali".