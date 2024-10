Elisabetta Gregoraci, la clamorosa e inaspettata rivelazione su Briatore: "Io e Flavio..."

Elisabetta Gregoraci , ospite dell'ultima puntata de La Volta Buona (andata in onda giovedì 10 ottobre in daytime su Rai1), ha confermato la fine della sua relazione con Giulio Fratini , mettendo così a tacere i numerosi gossip che circolavano da tempo. Durante l'intervista, la showgirl ha anche parlato della sua vicinanza all'ex marito Flavio Briatore , padre del figlio Nathan Falco. A lanciare le prime indiscrezioni sulla fine della relazione con l'imprenditore toscano era stato Dagospia, riferendo di "un'estate difficile" a Lampedusa per la showgirl e l'imprenditore toscano, nonché di un rapporto ormai logorato.

Elisabetta Gregoraci: l'addio a Fratini ed il rapporto oggi con Flavio Briatore

Confermando la notizia, la conduttrice televisiva ha detto: "Ora sono single perché ho fatto questa scelta". Nel corso dell'intervista, Elisabetta Gregoraci, 44 anni, ha chiarito le voci su un presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore, 74 anni, spiegando: "Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo". Poi ha sottolineato: "Non ci siamo mai allontanati davvero". Gli ex coniugi, sposati nel 2008, hanno mantenuto un ottimo rapporto dopo il divorzio, trascorrendo comunque gran parte del loro tempo insieme a Montecarlo, dove entrambi abitano con il figlio 14enne Nathan Falco, che al momento, però, vive in Svizzera per studiare in un prestigioso college.